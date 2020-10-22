Основные финансовые показатели деятельности СПАО «Ингосстрах» за 9 месяцев 2020 года

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Сборы СПАО «Ингосстрах» за 9 месяцев 2020 года составили 88 млрд рублей (рост на 5%). В частности, по операциям прямого страхования было получено 80,2 млрд рублей (рост на 2%), по операциям входящего перестрахования - 7,8 млрд рублей (рост на 33%).

Общий объем выплат СПАО «Ингосстрах» за 9 месяцев 2020 года составил 37,5 млрд рублей, что на 5% ниже объема выплат за 9 месяцев 2019 года. Выплаты по операциям прямого страхования составили 35,9 млрд рублей (рост на 2%), по операциям входящего перестрахования - 1,6 млрд рублей (снижение на 63%).

Инвестиционный доход СПАО «Ингосстрах» за 9 месяцев 2020 года составил 9,2 млрд рублей, что на 46% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Прибыль после налогообложения компании за 9 месяцев 2020 года составила 9,3 млрд рублей, что на 108% выше, чем за 9 месяцев 2019 года.

Объем активов СПАО «Ингосстрах» составил 201,8 млрд рублей (прирост 13% относительно 31.12.2019). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, составили 93,4 млрд рублей (прирост 13% относительно 31.12.2019). Собственный капитал составил 84,9 млрд рублей (прирост 12% относительно 31.12.2019).

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.