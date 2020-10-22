Турист в Сочи заявил в полицию на обманувших его проституток

Проститутки в полицейском участке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из туристов в Адлере решил несколько разнообразить свой отдых на Черноморском побережье общением с девушками с пониженной социальной ответственностью.

Для этого он вызвал проституток в мини-отель на улице Ленина. Вскоре девушки прибыли и потребовали 100-процентную предоплату за свои услуги.

Мужчина охотно раскошелился, отдав им 50 тысяч рулей наличными. Это и было его роковой ошибкой. Получив деньги, девицы воспользовались минутной отлучкой клиента и ударились в бега, так и не оказав никаких услуг.

Турист был настолько возмущен столь наглым и грубым нарушением его прав, как потребителя, что позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

- В настоящее время проводится проверка сведений, изложенных в заявлении гражданина,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.