На Кубани развернуто более пяти тысяч коек для пациентов с COVID-19

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17% мест в ковид-госпиталях края остаются свободными. Общий коечный фонд в регионе, рассчитанный на лечение больных с коронавирусом превышает 5050 мест. В региональном Минздраве уверены- с учетом динамики заболеваемости система здравоохранения справится с объемом работы.

– В случае необходимости можно быстро увеличить количество коек до шести тысяч. В случае их заполняемости будут открыты и дополнительные места для лечения больных коронавирусом, – рассказали в министерстве.

Сейчас в городской клинической больницы №1 Краснодара дополнительно уже развернуто 80 коек, а в городской больнице №3 Сочи добавлено 200 мест. Сами медучреждения при это продолжают полноценную работу и с пациентами с другими заболеваниями. В госпиталях хватает лекарств и средств защиты персонала.