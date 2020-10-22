40% турпотока в Краснодарский край приходится на зимний сезон и межсезонье

Фото администрации КК

Из 200 санаторно-курортных организаций региона 140 работают круглый год. Об этом в ходе круглого стола с участниками туристического рынка сообщила замминистра курортов Кубани Мария Золотухина.

– Краснодарский край не должен фиксировать начало и конец курортного сезона, он должен быть у нас круглый год. Уже сегодня доля отдыхающих в летние месяцы составила около 60 %. То есть, уже 40 % годового турпотока формируется зимой и в межсезонье,- отметила Золотухина.

Средняя загрузка здравниц региона в межсезонье достигает 70%. Набирает популярность отдых на термальных источниках, такие услуги могут предоставить уже около 20 санаториев и пансионатов края.

Быстро растет число отелей, которые предлагают отдых по системе «все включено». Сейчас их уже 76.

- Такие услуги очень популярны у отдыхающих, независимо от времени года, – отметили в краевом Минкурортов