39-летний житель Анапы зарубил топором бывшую любовницу

Фото СК РФ

В полицию Анапы 21 октября обратилась жительница курорта с заявлением о пропаже своей 47-летней дочери. Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю в связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как удалось выяснить следователям СК и полицейским, вечером 18 октября женщина на своей машине уехала из кафе в селе Витязево, после чего и пропала. На самом деле тем же вечером 2020 года он ее пригласил к себе домой 39-летний бывший сожитель. Во время общения женщина сказала ему , что позвонит его нынешней сожительнице и расскажет о возобновлении их отношений.

В ответ мужчина взял топор и убил ее одним ударом по голове.

Затем он отвез тело убитой в район села Гай-Кодзор, где и оставил. По дороге мужчина выбросил топор, и в районе станицы Анапской бросил автомобиль.

- После этого он скрылся, покинув территорию края. Благодаря совместной слаженной работе следователей территориального следственного отдела СКР по краю и сотрудников полиции, в кратчайший срок местонахождение злоумышленника было установлено и он был задержан,- сообщает СУ СК по краю.

В ближайшее время судом будет избрана мера пресечения.