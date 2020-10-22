У 38-летней туристки в Сочи украли смартфон и 165 тысяч рублей с банковской карты

Смартфоны Фото: Евгения ГУСЕВА

38-летняя приезжая из Чернигова тихим осенним вечером прогуливалась в Адлере по приморской набережной, как вдруг обнаружила пропажу своего iPhone 8.

Проблема была еще и в том, что женщина весьма неосмотрительно хранила в чехле смартфона банковскую карту.

Придя домой, потерпевшая принялась названивать на горячую линию своего банка, где и выяснилось, что поскольку карта не была мгновенно заблокирована, с нее буквально за 10-15 минут успели частями в разных банкоматах снять практически всю наличность- 165 тысяч рублей.

В отчаянии женщина обратилась в полицию.

- Потерпевшей причинен значительный материальный ущерб. Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия. Сотрудники полиции устанавливают банкоматы, в которых снимали деньги с пропавшей карты,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.