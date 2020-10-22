В Краснодаре ввели в эксплуатацию новую сеть канализации

Строительство коллектора началось в июне 2019 года. Фото: Юлия БАРАНОВА

В краевом центре ввели в эксплуатацию новую сеть хозяйственно-бытовой канализации. Новый коллектор проходит под землей в районе Интернационального бульвара, улиц Дагестанской и Пятигорской. Общая протяженность труб — 3,5 км.

— Подключиться к канализации смогут примерно 800 краснодарцев. Он построен в рамках большой работы по борьбе со сбросами в реку Кубань и незаконными врезками, — сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Строительство коллектора началось в июне 2019 года. В составе сети - новая канализационно-насосная станция, производительность которой 25 кубометров в час.

Сеть проложена в рамках программы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре ликвидировали аварию, из-за которой стоки попадали в реку Кубань. В городе выявлено около 300 незаконных врезок в ливневую канализацию.