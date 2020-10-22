В Сочи из-за ночного пожара в высотке эвакуировали 50 человек

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В центре Сочи произошел пожар в многоэтажном доме. Инцидент случился на улице Виноградной. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России 22 октября в 20:08.

Пожар начался в квартире на 8 этаже многоквартирного 17-этажного жилого дома.

- В 20:09 к месту пожара были направлены 6 единиц техники и 16 человек личного состава, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 20:17, когда огнеборцы прибыли на место пожара, было зафиксировано сильное задымление. Сотрудники спасслужбы эвакуировали 50 жильцов дома. В 20:26 возгорание удалось ликвидировать. В огне никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи произошел пожар в частной гостинице. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров.