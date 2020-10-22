На Кубани мужчина на самокате сбил 35-летнюю женщину

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В Новороссийске мужчина на самокате сбил 35-летнюю женщину. Сейчас его личность устанавливается. Женщина обратилась за медпомощью. У нее диагностированы сильные ушибы левого плеча и левой груди. Пострадавшая написала заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи мужчина на электросамокате сбил 4-летнюю девочку. Ребенок попал в больницу с серьезной травмой головы.

Опасное средство передвижения по-прежнему пользуется популярностью: так в Краснодаре 17-летний парень хотел украсть самокат. Ему грозит до двух лет тюрьмы