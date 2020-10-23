В Сочи впервые за четыре года поднимут стоимость проезда в городских автобусах

Фото: sochi.ru

В Сочи впервые с 2017 года подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. В городском департаменте транспорта объяснили, что за это время повысилась и себестоимость перевозок.

- Выросла стоимость на горюче-смазочные материалы, запчасти, страховку, продолжается работа по обновлению подвижного состава. Затраты значительно увеличились на всех предприятиях не зависимо от их формы собственности, - говорит директор департамента транспорта и дорожного хозяйства курорта Владимир Пронкин.

Повысится стоимость как в городском транспорте, так и на пригородных направлениях,. Цена поездки на последних не изменялась с 2014 года. С 1 ноября в пригородных автобусах один пассажирокилометр будет стоить 3 рубля вместо 2,86 рублей.

В автобусах под номерами 12, 16, 17, 18, 23, 36, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 70 и 86 стоимость составит – 26 рублей.

На маршрутах по нерегулируемым тарифам № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 25, 30, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 83, 87, 90, 92, 94, 95 и 98 стоимость оплаты за проезд увеличится на два рубля и составит 28 рублей.