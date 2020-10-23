Телефонные мошенники убедили 74-летнюю жительницу Кубани перевести 375 тысяч на счет «фонда помощи»

Дежурная часть полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На мобильный телефон 74-летней жительницы станицы Северской позвонил весьма вежливый мужчина с номера под телефонным кодом Москвы, и рассказал пенсионерке о том, что у нее есть уникальный способ получить некую «компенсацию за вред, причиненный здоровью за время трудового стажа».

По словам звонившего, этим в высшей степени благородным делом занимается специальный общественный фонд, который собирает добровольные пожертвования, а затем выплачивает крупные суммы нуждающимся пожилым людям.

Мужчина также пояснил, что для получения денег нужно сначала вложить собственные средства, переведя их на указанный счет банковской карты, а затем, буквально через считанные недели, ожидать возврата этой суммы с большими процентами.

Собеседник был настолько убедителен, что пенсионерка, на ее беду ,решила действовать немедленно, и перевела все свои сбережения-375 тысяч рублей на указанный счет карты.

После этого вежливый собеседник больше не звонил, не отвечал и номер, с которого он связывался с женщиной.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Оперативники установили, что реквизиты, переданные ей мошенниками, ранее не проходили по полицейским базам данных.

- Проверка сведений, изложенных в заявлении гражданки, продолжается в рамках возбужденного уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Принимаются меры по установлению личности и местонахождения подозреваемых,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.