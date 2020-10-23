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Из Абхазии в Россию пытались ввезти более 800 пачек контрабандных сигарет

Продукция была обнаружена пограничниками при досмотре
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ПУ ФСБ по краю

Фото ПУ ФСБ по краю

На российско-абхазской границе в Сочи во время досмотра в автомобиле жителя Абхазии обнаружена крупная партия контрабандных сигарет.

В машине мужчина прятал более 800 пачек курева. Упаковки он хранил в технологических полостях автомобиля.

Водитель и не пытался отпираться- он рассказал пояснил, что купил сигареты для перепродажи в России и знал о запрете ввоза такой партии, потому и спрятал продукцию.

-Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу, - сообщает ПУ ФСБ по краю.