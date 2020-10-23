Расстояние почти в 21 миллион километров проезжают за год почтовые автомобили на Кубани

Фото Почты России

В регионе находятся более 530 почтовых маршрутов общей протяженностью более 55 тысяч километров.

В среднем суммарный пробег 460 почтовых машин автопарка УФПС Краснодарского края за год составляет около 20,8 млн км.

В составе краевого почтового подразделения есть даже и передвижные почтовые пункты. Они работают на территории Отрадненского, Новопокровского, Приморско-Ахтарского, Каневского и Выселковского районов.

-За последние пять лет автопарк УФПС Краснодарского края обновился на 42%. Кроме того, чтобы ускорить доставку почты, усовершенствована и оптимизирована логистическая система. Штат водителей составляют 535 сотрудников,- говорится в сообщении организации.