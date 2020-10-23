ВТБ в Краснодарском крае возглавил Сергей Кадакин

Управляющим ВТБ на Кубани назначен Сергей Кадакин. В новой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития розничного и корпоративного бизнеса, а также укрепление позиций банка в регионе.

Сергей Кадакин. Фото: пресс-служба ВТБ.

Сергей Кадакин родился в г. Липецке, имеет два высших образования. Свою профессиональную деятельность в банковском секторе начал в 2003 году. В Группе ВТБ с 2005 года, прошел путь от ведущего специалиста до управляющего ВТБ.

«Кубань по праву считается житницей нашей страны, где большое внимание уделяется экономическому развитию и улучшению инвестиционной привлекательности. При этом край имеет огромный потенциал и возможности роста. Мы планируем усиливать всестороннюю поддержку бизнеса и населения, в том числе с использованием инструментов государственных программ поддержки. ВТБ как один из лидеров рынка намерен принимать активное участие в реализации социально значимых краевых проектов с внедрением современных банковских технологий и способствовать повышению финансовой грамотности жителей Краснодарского края», – прокомментировал Сергей Кадакин.

Виктор Тусиков, возглавлявший ВТБ в Краснодарском крае, покинул свой пост ранее в октябре. Под его руководством была сформирована профессиональная команда объединенного банка, проделана большая работа по росту рыночной доли ВТБ в сегменте розничного и корпоративного бизнеса, реализованы стратегические проекты Группы. Банк выражает ему благодарность за многолетний труд на посту руководителя ВТБ в регионе.

В настоящее время сеть ВТБ на Кубани насчитывает 34 отделения, охватывающие территорию от Азовского до Черноморского побережья. По результатам первого полугодия 2020 года кредитный портфель банка в крае превысил 150 млрд рублей. Объем привлеченных средств частных и корпоративных клиентов достиг 173,8 млрд рублей.