Опрос: лишь 8% жителей ЮФО готовы отказаться от личного автомобиля

Автотрасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сервис объявлений Авито Авто провел опрос среди жителей Южного федерального округа об их отношении к личным автомобилям.

Судя по результатам опроса, своя машина в сознании соотечественников давно перестала быть «предметом роскоши». Таковым автомобиль считают всего 8% опрошенных в ЮФО.

92% назвали машину одной из крайне необходимых вещей, причем 60% не готовы отказаться от нее даже при возможности бесплатного пользования такси.

Активность работы личного транспорта весьма высока. 68% южан используют свой автомобиль каждый день. Лишь 4% респондентов используют персональный транспорт только по выходным.

- Из числа опрошенных автовладельцев ЮФО, 5% отметили, что выезжают на личном автомобиле несколько раз в месяц, 6% пользуются автомобилем или один раз в месяц и реже,- говорится в материалах опроса.