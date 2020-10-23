Всероссийский детский центр «Орленок» запустил экологическую акцию «Экостарт»

Фото: ВДЦ Орленок

«Орленок» запускает краевую экологическую акцию «Экостарт». 26 октября сотрудники Всероссийского детского центра отправятся на уборку участка в районе русла реки Кубань, который прилегает к центру спортивной подготовки в Краснодаре, и передадут эстафету группе молодых депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края.

- В наших силах минимизировать тот урон, который человечество наносит окружающему миру. Но сохранить прекрасную, чистую и здоровую природу для наших детей мы можем только сообща – именно поэтому «Орленок» запускает акцию в формате эстафеты. Я надеюсь, что жители края поддержат это начинание и вместе мы добьемся серьёзных результатов, – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок», председатель комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма ЗСК Александр Джеус.

Завершится акция высадкой деревьев в прибрежной зоне. «Орленок» приглашает всех жителей края присоединиться к акции и выйти на экологические субботники.