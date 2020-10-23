Мэр Сочи встретился в Москве с заместителем председателя правительства РФ

Фото мэрии Сочи

В Москве прошла рабочая встреча зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

Обсужден ряд важных вопросов глобальной модернизации систем водоснабжения и водоотведения Сочи, а также проблематика аварийного и ветхого жилья.

Копайгородский рассказал о проекте «Сочи - Жемчужина России», включающем в себя окончание строительства второй очереди ОСК «Бзугу», полную модернизацию существующих очистных сооружений и сетей канализации, прокладку новых сетей водоснабжения в сельских районах курорта.

Сейчас в городе активно ведется переселение граждан из аварийных и ветхих домов, однако вопрос этот кране затратен, и решить эту проблему без федерального финансирования сложно.

Обсуждены вопросы соблюдения прав дольщиков, снос самовольно построенных объектов, реконструкция главной приморской набережной в центре курорта, а также берегоукрепление.

- Марат Хуснуллин выразил готовность поддержать курорт и дал поручения министерствам и ведомствам рассмотреть возможность детальной проработки мероприятий по модернизации городской инфраструктуры Сочи,- сообщает пресс-служба мэрии курорта.