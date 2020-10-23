В «Орленке» завершается программа «Детский пресс-отряд»

"Орлята" становятся акулами пера

Во Всероссийском детском центре в рамках программы «Детский пресс-отряд» ребята знакомятся с профессиональной этикой журналиста и создают журналистские материалы.

Участниками смены стали школьники в возрасте 14-16 лет из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Ростовской области и Республики Адыгея. Все они являются победителями Всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Детский пресс-отряд».

В течение смены ребята получают новые знания в области журналистики, а также знакомятся с редакционно-издательским процессом, лексическими и синтаксическими особенностями газетного языка.

- Для детей «Орленок» является площадкой для реализации творческого потенциала, здесь ребята могут попробовать различные виды деятельности. Так, в рамках программы «Детский пресс-отряд» у орлят есть возможность получить опыт работы в реальном СМИ. Каждый ребенок чувствует себя частью редакционного коллектива, выполняет свою задачу и перенимает ценный опыт у действующих журналистов Центра, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Орлята уже побывали на настоящей журналистской планерке: обсудили дальнейшую деятельность, распределили обязанности. В течение смены дети посещают различные образовательные занятия и осваивают такие дисциплины, как основы создания фотографии, особенности радиожурналистики, овладение навыками создания контента для социальных сетей.

По итогам смены ребята выпустят газету «Салют, «Орленок!», в которую войдут материалы, созданные детьми в течение смены. Также будут опубликованы радиоэфир и новостные сюжеты в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Программа проходит с 5 по 25 октября 2020 года. Её организатором выступает ВДЦ «Орленок».