В Усть-Лабинске сломавшийся телевизор убил пенсионерку

Неисправный телевизор задымился

В Усть-Лабинске, отравившись угарным газом в своей квартире, погибла 84-летняя женщина. Трагедия произошла ночью на улице Пионерской в поселке Двубратском около часа ночи 21 октября. В квартире пенсионерки произошло задымление.

На место прибыли медики и пожарные, женщину доставили в районную больницу, но спасти ее не удалось – отравление было слишком тяжелым, пенсионерка скончалась около 8 часов утра.

- Предварительная причина задымления – неисправность телевизора, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.