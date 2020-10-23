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В микрорайоне Бытха в Сочи начнется строительство новой детской поликлиники

Здесь смогут обращаться к врачам до 200 человек в день
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Новая муниципальная детская поликлиника будет построена по программе комплексного развития территории микрорайона Бытха.

Согласно проекту, медицинское учреждение будет иметь общую площадь в 600 кв.м. Поликлинику оснастят современным оборудованием.

Как ожидается, здесь смогут проходить процедуры и лечение около 200 человек в смену. Уже выдано медико-техническое задание на проектирование поликлиники.

- Работы по проектированию начались, само строительство планируется начать во II квартале 2021 года, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – во втором полугодии 2023- го, – рассказал и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов.

Опережающее строительство социальных объектов – одна из важнейших задач, которая стоит сейчас перед городом. В этом году в Сочи уже построено два детских сада, началось строительство ещё двух детских садов и четырёх школ.