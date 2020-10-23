В Краснодарском Драмтеатре пройдет онлайн-премьера

Фото театра

Спектакль, созданный совместно артистами театра и сотрудниками «Скорой помощи» построен на основе интервью медиков больницы скорой помощи Краснодара, которые столкнулись с пандемией лицом к лицу и сумели победить болезнь. Это истории о преданности профессии, о страхе и надежде, взаимопомощи и жизни, которая всегда побеждает.

«Аритмия человечности» – первый опыт работы Краснодарской драмы в области документального театра.

В спектакле заняты ведущие артисты театра: заслуженная артистка России Вера Великанова, заслуженные артистки Кубани Мария Грачева, Наталья Арсентьева, Анна Еркова, заслуженный артист Кубани Сергей Мочалов, артисты Евгений Женихов и Елизавета Велиган.

- Спектакль оформлен авторской музыкой краснодарского композитора Ираклия Спиропулос, - рассказали в театре.

Онлайн-показ спектакля состоится 24 октября в 17:00.

Трансляция