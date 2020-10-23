На Кубани спасатели вызволили из западни енота

Фото Кубань-СПАС

Накануне вечером в сарай во дворе дома жительницы станицы Медведовской в Тимашевском районе проник незваный гость. Дикие еноты широко известны своим бесцеремонным поведением и любопытством, которое часто приводит их к различным бедам.

Этот случай не стал исключением. Зверек залез головой в стеклянную банку и поначалу никак не мог освободиться.

Однако затем животное разбило баллон, а стеклянное кольцо с острыми осколками осталось у него на шее.

Хозяйка, услышав подозрительные звуки, вошла в сарай и увидела несчастного енота, который выл от боли.

Женщина побоялась сама подойти к пострадавшему и вызвала спасателей.

- На помощь выехали специалисты Тимашевского отряда «Кубань-СПАС». При помощи удавки они поймали незваного гостя, освободили его шею от стеклянного кольца и обработали раны антисептиком. Затем енота вывезли в лесополосу и выпустили на волю,- сообщает пресс-служба отряда.