Одно из отделений краевого госпиталя для ветеранов войн переведут под работу с ковид-пациентами

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Через несколько дней в госпитале для ветеранов на улице Кирова в Краснодаре планируют обустроить помещения на 400 коек для пациентов с коронавирусом. Как сообщается, это нужно для оказания квалифицированной помощи пожилым пациентам, заразившимся COVID-19.

Они разместятся в хирургическом отделении госпиталя. Сейчас сюда доставляется нужное оборудование.

Остальные помещения стационара продолжат работу в своем обычном режиме.

Пациентов хирургического отделения без коронавируса переведут в Краевую клиническую больницу №1.

Региональный Минздрав выбрал это учреждение, потому что чаще всего в крае болеют в тяжелой форме именно пожилые люди.

- Заболевают все, но у детей, молодежи и населения среднего возраста заболевание протекает более легко. А инвалиды, участники войн – это те, на кого в первую очередь нужно обратить внимание. У нас умеют лечить в госпитале пациентов с сопутствующей патологией, – рассказала замглавы Минздрава края Ирина Вязовская.