"Он даже не дал мне договорить": Черчесов рассказал, что делал Смольников в момент вызова в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Фото: REUTERS

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о вызове в национальную команду защитника «Краснодара» Игоря Смольникова. Он попал в команду после того, как стало известно о повреждении Сергея Петрова.

- Когда сложилась ситуация, то я сам звоню игроку. Это правильно - футболист должен чувствовать себя уважаемым. Он гулял со своим сыном. Звоню ему по видео, чтоб видели друг друга. Он мне даже не дал договорить - просто спросил: «Когда?». Строим отношения так. А то, что ему 32 года - какая разница? Зачем смотреть на возраст - мы им контракты не даем, - рассказал Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Игорь Смольников принял участие в подготовке к октябрьским матчам сборной России и провел 90 минут на поле в игре Лиги наций против команды Венгрии.

- За день до выезда в Москву позвонил Станислав Саламович Черчесов, мы поговорили, и он сказал, что вызовет меня. Вот и все. О вызове узнал напрямую от тренера. В сборной появляются новые лица. Много молодых, талантливых ребят, хорошая сборная, способная добиваться результатов, - так рассказал о своем вызове сам Смольников после прибытия в команду.