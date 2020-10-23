Более 150 пешеходов погибли в ДТП на Кубани с начала 2020 года

Фото ОГИБДД по краю

С января по октябрь 2020 года на Кубани с участием пешеходов произошло 1 154 ДТП, в которых 151 человек погиб и 1047 получили ранения.

Эти показатели весьма значительны, даже несмотря на их снижение по сравнению с 2019 годом

По данным краевого управления ГИБДД, в половине случаев машины сбивают пешеходов в темное время суток или в условиях плохой видимости. При этом водители даже в этих условиях практически в каждом случае нарушают ПДД, особенно скоростной режим.

462 человека сбиты автомобилями прямо на пешеходных переходах, 28 из них при этом погибли.

- При оформлении ДТП в половине из них автоинспекторы также выявили недостатки состояния дорог, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, плохая различимость разметки, плохая видимость дорожных знаков,- сообщает ОГИБДД по краю.