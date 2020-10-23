В мобильном приложении «РНКБ 24/7» появилась возможность отправлять чеки

Количество его пользователей динамично растет, и на сегодняшний день составляет более 850 тысяч человек.

В актуальной версии банковского приложения появилась возможность отправлять чеки о совершенных операциях в интернет-банке и в мобильном приложении на доверенный адрес электронной почты клиента. Полезный сервис призван сохранить историю операций клиента в его личном архиве, а также иметь возможность использовать бумажную версию чека для отчетности или предъявления по месту требования.

Для активации этой функции достаточно в разделе «Другое» выбрать в настройках указанную опцию. 16+

Если у пользователя отсутствует зарегистрированный доверенный адрес электронной почты, то ему автоматически будет предложено указать и подтвердить действующий адрес, после чего подключение к рассылке чеков станет доступным.

- Сервис уже пользуется популярностью среди пользователей банковского приложения. На сегодняшний день сформирована база из 152 тысяч электронных адресов клиентов, на которые они могут получать отчеты о своих банковских операциях, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Банка (ПАО) Николай Билан.