В Краснодаре началась подготовка к сносу двух многоквартирных самостроев

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре к сносу готовятся два многоквартирных самостроя в поселке Краснодарском, 1/1 и на улице Альпийской, 17 в Прикубанском округе . Снести дома постановил суд. Рабочие уже расчищают подход для техники.

Часть квартир в дом в поселке Краснодарском уже проданы застройщиком. Ни его, ни покупателей при этом не смутил тот факт, что дом построен на земельном участке, предназначенном для ИЖС, без разрешительной документации и с нарушением установленных норм. Ранее суд уже наложил запрет на стройку, однако работы продолжались.

Схожая ситуация -и по дому на Альпийской,17 Несмотря на многочисленные грубые нарушения закона, квартиры здесь застройщиком были распроданы.

- Разбирательства в суде по иску мэрии Краснодара по самостроям завершились в 2017 и 2018 годах соответственно. В обоих случаях суд постановил снести самострои,- сообщает мэрия Краснодара.

Сделать это самостоятельно собственники объектов отказались. Один из них уже оштрафован за это на 1 миллион рублей.