В Апшеронском районе открылось движение по новому мосту через реку Пшиш

Фото администрации КК

Старый мост через реку Пшиш между поселком Станционным и станицей Куринской перестал функционировать после сильного наводнения в октябре 2018 года. Работал лишь пешеходный переход.

Строительство нового автомобильного моста началось в октябре 2019 года по профильной региональной программе. Новой конструкции наводнения уже не страшны, 120-метровый мост значительно укреплен.

На строительство израсходовано более 276 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов.

– Вместе с подходами к мосту его длина 287 метров. Он освещен на всем протяжении. 23 октября движение по мосту открылось, – рассказали в региональном Минтрансе.