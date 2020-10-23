На Кубани умерло еще пять пациентов с коронавирусом

Фото Минздрава КК

Двое пациентов- 81-летняя женщина и мужчина 66 лет умерли в стационаре в Сочи. Оба поступили в больницу в тяжелом состоянии . Тест на коронавирус показал наличие у пациентов опасной инфекции. Нахождение на ИВЛ не помогло врачам их спасти.

Еще одни житель курорта-75-летний мужчина проходил лечение в краснодарской клинике. Состояние его было крайне тяжелым-коронавирус на фоне сердечного заболевания. Многочисленные процедуры, в том числе и искусственная вентиляция легких результатов не дали.

56-летнего жителя Новороссийска доставили в стационар в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Тест на COVID 19 был положительным. Через некоторое время мужчина умер.

Жителя Павловского района 63-х лет положили в Тихорецкую районную больницу. Тест на коронавирус был положительным. Подключение к ИВЛ не спало жизнь пациента.

- Всего с начала пандемии в крае умерло 373 пациента с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.