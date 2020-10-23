Из Абхазии в Россию пытались ввезти рекордную партию контрабандных сигарет

Фото Краснодарской таможни

Сотрудниками УФСБ России по краю совместно с таможенниками на посту МАПП Адлер изъята рекордная партия контрабандных сигарет.

Оперативная информация о готовящейся доставке из Абхазии в Россию огромной партии контрабанды была у ФСБ заранее.

На посту был задержан грузовой фургон Foton с 44-летним эителем Кубани за рулем.

Грузовик досмотрели с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Кузов грузового отсека по всему периметру был обшит металлическими пластинами с приклеенной шумоизоляцией.

-После демонтажа двойных бортов было обнаружено, что по всему периметру грузового отсека, а также в потолке была прикреплена табачная продукция, сигареты «Continent superslims». Всего из фургона было изъято 2560 блоков сигарет без маркировки и акцизных марок,- сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Сигареты изъяты, образцы направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена рыночная стоимость задержанной партии.