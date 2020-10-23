Гендиректор Фонда развития Кубани поделился опытом с депутатами Санкт-Петербурга

Фото www.instagram.com/shakalov_ilya

Гендиректор фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов в эти дни находится в Санкт-Петербурге. В северной столице запланированы его выступления в комитете по законодательству, а также представление региона на международном форуме по экологии.

Депутат Красноармейского района поделился своими впечатлениями о пребывании в парламенте Санкт-Петербурга.

- 23 октября я отмечаю день рождения. И получил приглашение выступить в комитете по законодательству и поделиться опытом работы, - рассказал Илья Шакалов. - Очень интересно и познавательно было посмотреть на законотворческий процесс изнутри. Все законодательство нашей страны зарождалось именно в этом историческом здании. Безусловно, руководство Краснодарского края уделяет развитию регионального законодательства самое пристальное внимание. Вопросы взаимодействия с населением, с муниципальными образованиями, территориальным общественным самоуправлением и средствами массовой информации находятся на постоянном контроле и совершенствуются.