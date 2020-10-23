Работники АО «Черномортранснефть» получили возможность в онлайн-режиме проходить аттестацию по промышленной безопасности

Тестирование проводится не реже одного раза в пять лет. Цель – поддержание высокого уровня квалификации специалистов, подтверждение знаний в области промышленной безопасности.

Онлайн-аттестацию на Едином портале будут проходить руководители служб и подразделений, а также специалисты, осуществляющие проверку знаний на предприятии.

Проверочные тесты содержат вопросы по областям деятельности производственных объектов АО «Черномортранснефть». В их числе - основы промышленной безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов, эксплуатация тепло- и газовых сетей, складов хранения нефти и нефтепродуктов, подъемных сооружений для перевозки людей и перемещения грузов.

Всего в течение пяти лет дистанционно пройдут проверку знаний требований Ростехнадзора не менее 270 специалистов АО «Черномортранснефть», 45 из них уже успешно аттестовались в этом году.