Власти Кубани помогут найти инвесторов для гандбольного клуба СКИФ

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Министр спорта края Алексей Чернов и гендиректор краснодарского гандбольного клуба «СКИФ» Олег Ходьков в ходе рабочей встречи обсудили возможности решения серьезных финансовых проблем, возникших в клубе.

-С большим уважением относимся к традициям и достижениям «СКИФа». Рассматриваем возможные варианты решения ситуации, привлечения новых инвесторов, – подчеркнул Алексей Чернов.

В последние пять лет финансирование профессиональных команд в регионе осуществляют частные инвесторы или партнеры.

Сейчас учредителями ГК «СКИФ» являются четыре коммерческие структуры. Именно совет учредителей формирует бюджет клуба, определяет стратегию управления и назначает генерального директора.

Министр спорта отметил, что регион напрямую н финансирует клуб, но поможет с поиском инвесторов.

– Мы создаем материальную базу и спортивный резерв для профессионального спорта. За счет средств краевого бюджета финансируем детско-юношеский спорт, массовый спорт, содержим центры олимпийской подготовки. Это то, на что край имеет право выделять средства из регионального бюджета, – сказал Чернов.