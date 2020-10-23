В Краснодарском крае уменьшилось число безработных

Фото Минтруда КК

За месяц число безработных в крае сократило на 6 тысяч человек. В сентябре 2020 года признаны безработными 12 тысяч жителей региона против 18 тысяч в августе.

По данным краевого Минтруда, в начале октября уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 4,6% . При этом в 1,5 раза выросло количество вакансий, по сравнению с маем 2020 года. Число обращений в службу занятости также заметно снизилось.

– Сейчас на рынке труда края действует почти 50 тысяч предложений о работе. Наибольшим спросом по должностям специалистов и служащих пользуются врачи различной специализации, учителя, педагоги и преподаватели, медицинские сестры, инженеры и другие специализации, – рассказали в ведомстве.

По имеющимся вакансиям средний размер зарплаты чуть выше 24,8 тысячи рублей.