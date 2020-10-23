Спикер ЗСК провел встречу с новым руководителем краевого департамента инвестиций

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Спикер ЗСК Юрий Бурлачко встретился с новым руководителем краевого департамента инвестиций Василием Воробьевым. Вместе они обсудили ряд приоритетных направлений.

Одно из главных - создание особых экономических зон: промышленно-производственного типа в Краснодаре и туристско-рекреационного типа в Анапе. В числе приоритетов выработка и закрепление на законодательном уровне дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, защита капиталовложений, развитие несырьевого экспорта и ряд других направлений.

Руководитель ведомства добавил, что сейчас идет подготовка нормативно-правовой базы для предоставления субсидий юрлицам в объеме фактически произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов.

Предоставление такой меры стало возможным благодаря реструктуризации долга Краснодарского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

В краевом бюджете на 2021 год высвобождаются 2,6 млрд рублей.

Спикер ЗСК выразил обеспокоенность возможными рисками своевременного освоения этих средств, в связи с чем руководству департамента необходимо держать этот вопрос на особом контроле.

Спикер также добавил, что в вопросах продвижения инвестиционных проектов необходимо не допускать перекос в пользу иностранных компаний. Местных инвесторов необходимо поддерживать в равной мере.

При этом, одна из важнейших задач, по мнению председателя ЗСК, – создание благоприятных условий для ведения бизнеса на Кубани.

- Мы должны показать свою заинтересованность в новых игроках, а они эту заинтересованность должны увидеть, чтобы не допустить ситуацию, когда инвестор отдаст предпочтение другому субъекту. А то, что наш край привлекателен для них очевидно не только потому, что мы третий по численности населения регион, но и потому, что Кубань располагает уникальным ресурсным потенциалом, - заметил Юрий Бурлачко.