В Ленинградском районе Кубани начал работу новый глава

Фото администрации КК

В мероприятии принял участие курирующий внутреннюю политику в регионе вице-губернатор Игорь Чагаев, который на сессии местного Совета вручил новому главе района должностное удостоверение.

От имени губернатора Вениамина Кондратьева он поздравил главу с официальным вступлением в должность.

Юрий Шулико родился 19 сентября 1978 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет.

У Шулико обширный управленческий опыт. Ранее он занимал должность заместителя главы Павловского района, возглавлял управление социальной защиты в Павловском районе края.

C 2019 работал заместителем главы Ленинградского района по вопросам внутренней политики.

- С декабря 2019 года Юрий Щулико исполнял обязанности главы Ленинградского района,- сообщает пресс-служба администрации края