Число торговых мест на ярмарках в Сочи сократилось из-за санитарных требований

Фото мэрии Сочи

В Сочи прошли профилактические рейды по соблюдению требований Роспотребнадзора на ярмарках выходного дня.

Сейчас на курорте их работает пять. Они рассчитаны на 315 мест. Согласно новым требованиям, расстояние между торговыми рядами теперь увеличено вдвое. После выполнения новых санитарных предписаний число торговых точек сократилось до 259.

– Все рабочие места были сохранены. Ежедневно мы проводим инструктаж с продавцами, измеряем им температуру, выполняем все предписания Роспотребнадзора, – рассказала директор АНО «Сочинские ярмарки» Виктория Толмачева.

В ближайшее время по просьбам местных жителей в Сочи появятся еще две ярмарки – в Адлере и в Центральном районе.