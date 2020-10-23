Спасатели в Сочи вывели из леса заблудившихся грибников

Фото ВК ЧП Сочи

Спасателям Южного РПСО МЧС России пришлось выехать в Агурское ущелье в Хостинском районе Сочи чтобы помочь местным парню и девушке.

Молодые люди отправились в лес за опятами которых сейчас много появляется в окрестностях Сочи ,и понадеялись на свое хорошее знание местности. Грибники так увлеклись сбором опят, что не заметили, как стало быстро темнеть.

Фонарей у молодой пары с собой не было ,а в темноте они потеряли всякое представление о том, как выйти из леса.

К счастью ,смартфоны у них разрядились еще не полностью и грибникам удалось дозвониться в спасательный отряд.

- Сотрудники ЮРПСО обнаружили 19-летнего молодого человека и 20-летнюю девушку – на слиянии рек Агура и Агурчик. Спасатели вывели туристов к служебному автомобилю и вывезли их из горно-лесной местности в городскую черту. Чувствовали себя грибники хорошо, из леса ушли с собранными опятами,- сообщает пресс-служба отряда.