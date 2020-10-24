На Кубани главу сельского поселения оштрафовали за незаконные свалки

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В Краснодарском крае главу Сергиевского сельского поселения Кореновского района привлекли к административной ответственности за несанкционированные свалки ТКО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

- В ходе проверки на территории Сергиевского сельского поселения было выявлено два незаконных складирования твердых коммунальных отходов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Глава поселения заплатит штраф. Он привлечен к административной ответственности и по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани вице-мэра оштрафовали за превышение бюджетных лимитов. Таков итог проверки прокуратуры Армавира.