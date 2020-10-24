В Сочи произошел пожар в частном доме

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи 23 октября в 23:48 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в с. Алексеевское, Лазаревского района. На улице Алексеевской горел частный дом.

- Пожарные установили, что происходит загорание второго этажа и мансарды частного дома на общей площади 170 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Два звена газодымозашитной службы эвакуировали из горящего дома пять человек. В 00:35 пожар был локализован. В 00:59 - ликвидирован. В огне никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре снова произошел пожар на Сенном рынке. Торговые ряды горели уже второй раз за месяц.