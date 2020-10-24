Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 октября 2020 опять увеличилось

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Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. По данным на 24 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 124 человека. При этом в Краснодаре выявлено максимальное число инфицированных - 44 человека, в том числе пятеро детей от четырех месяцев до 17 лет.

- В Туапсинском районе зарегистрировано девять заболевших, в Сочи – восемь. В Павловском районе и Геленджике – по семь человек. В Ленинградском районе заразились шесть человек, в Новороссийске, Анапе и Горячем Ключе – по пять. По четыре заболевших в Абинском, Темрюкском и Курганинском районах. По три – в Ейском и Мостовском. По два случая заболевания подтверждено в Кущевском, Лабинском и Выселковском районах, по одному – в Белореченском, Северском, Славянском и Тимашевском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среди заболевших 69 женщин и 55 мужчин, в возрасте до 87 лет.