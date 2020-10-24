Щербакова выступит после Туктамышевой и Самодуровой. Итоги жеребьевки короткой программы у женщин на этапе Кубка России в Сочи

Анна Щербакова выступит предпоследней
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Сочи в самом разгаре этап Кубка России по фигурному катанию. 24 октября свои короткие программы представят женщины. Самым интригующим выглядит противостояние Софьи Самодуровой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. Девушки выйдут на лед в 16:00.
В каком порядке девушки выйдут на лед в короткой программе на Кубке России в Сочи. Итоги жеребьевки:
Первая разминка
1. Станислава Молчанова (Краснодарский край)
2. Арина Андреева (Санкт-Петербург)
3. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург)
4. Екатерина Монич (Нижегородская область)
Вторая разминка
5. Алина Забора (Краснодарский край)
6. Дарья Усачева (Москва)
7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)
8. Софья Самодурова (Санкт-Петербург)
9. Анна Щербакова (Москва)
10. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург)