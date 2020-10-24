Щербакова выступит после Туктамышевой и Самодуровой. Итоги жеребьевки короткой программы у женщин на этапе Кубка России в Сочи

Анна Щербакова выступит предпоследней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сочи в самом разгаре этап Кубка России по фигурному катанию. 24 октября свои короткие программы представят женщины. Самым интригующим выглядит противостояние Софьи Самодуровой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. Девушки выйдут на лед в 16:00.

В каком порядке девушки выйдут на лед в короткой программе на Кубке России в Сочи. Итоги жеребьевки:

Первая разминка

1. Станислава Молчанова (Краснодарский край)

2. Арина Андреева (Санкт-Петербург)

3. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург)

4. Екатерина Монич (Нижегородская область)

Вторая разминка

5. Алина Забора (Краснодарский край)

6. Дарья Усачева (Москва)

7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)

8. Софья Самодурова (Санкт-Петербург)

9. Анна Щербакова (Москва)

10. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург)