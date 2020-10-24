На Кубани умерло шесть пациентов с коронавирусом

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В Сочи скончались три женщины. У 72-летней и 83-летней пенсионерок были тяжелые хронические недуги: болезни сердца и сахарный диабет. Среди умерших и 46-летняя жительница курорта. Она страдала гипертонией.

В Лабинской ЦРБ не удалось спасти 74-летнего мужчину. У него коронавирусная инфекция протекала на фоне сердечных заболеваний и повышенного давления.

73-летний житель Северского района умер в горбольнице Горячего Ключа. Ранее у него была диагностирована ишемическая болезнь сердца.

78-летняя жительница Краснодара умерла в Афипской больнице. Она также страдала хроническими заболеваниями.

Как сообщалось ранее, 23 октября на Кубани умерло еще пять пациентов с коронавирусом.