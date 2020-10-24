Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре фермеры из 29 районов края привезли свою продукцию на ярмарки выходного дня.

- Всего 24 октября в Краснодаре работают 18 площадок, на которых муниципалитет организовал проведение ярмарок выходного дня, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. - Они организованы в соответствии с санитарными требования Роспотребнадзора.

Фермеры привезли на Кубань более 250 тонн мяса и рыбы, бакалеи, овощей и фруктов.

В субботу открылась ярмарка выходного дня в станице Елизаветинской на улице Степной. Она рассчитана на 40 торговых мест. Кроме того, две ярмарки — на улицах Одесской и Захарова продолжат работу в воскресенье, 25 октября. Ярмарки открыты с 08:00 до 15:00. Как сообщалось ранее, Также на официальном портале администрации и городской Думы Краснодара с 5 октября работает специальный раздел, посвященный ярмаркам выходного дня.