Татьяна Тарасова оценила короткую программа Дарьи Усачевой на Кубке России в Сочи

Татьяна Тарасова оценила выступление Дарьи Усачевой

Дарья Усачева лидирует после короткой программы на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Ее выступление судьи оценили в 78.41 балла.

- Очень хорошая, удавшаяся программа. Была небольшая потеря равновесия на флипе, но она большая молодец, что вытянула его. Она воздушная, у нее очень хорошо работают руки, - оценила выступление Усачевой заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин также отметил хороший запас, с которым выступила Дарья.

- Такое ощущение, что она с воздушным шариком прыгает, колоссальный запас, чувствуется, что она может еще больше и хочется отметить подход к элементам. Все идеально выверено, нет пустых мест, - отметил Ягудин.

С произвольной программой девушки выступят 25 октября в 17:30. Вторую строчку после короткой программы занимает Анна Щербакова, на третьей – Елизавета Туктамышева. Тройку лидеров пока разделяют всего два балла.