Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Елизаветы Туктамышевой на Кубке России в Сочи

Елизавета Туктамышева стала третьей по итогам короткой программы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи.

- Ах ты, умница, ах ты красавица! Она сделала все элементы, включая аксель 3,5 оборота, вращения. Так вдохновенно каталась! Я счастлива за нее. Она показывает в своем возрасте, что можно кататься, продолжать. Я видела ее выступления, когда ей было 11 лет, и она не устала. Это счастье, - сказала Татьяна Тарасова после выступления Туктамышевой.

Судьи оценили эту короткую программу в 76,36 балла, что позволило занять фигуристке только третью строчку после Дарьи Усачевой и Анны Щербаковой.

- Мне странно, что она недобирает, - заметила Тарасова.

Правда от первого места Туктамышеву отделяют всего два балла.

С произвольной программой на этапе Кубка России в Сочи девушки выступят в воскресенье 25 октября, начало в 17:30.