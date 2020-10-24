В Сочи из-за пожара в высотке эвакуировали 73 человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи днем 24 октября в 15:40 диспетчеру городского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в 12-этажном, жилом доме. Высотка расположена в курортном районе – на улице Голубые Дали.

Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что горит квартира на 12 этаже.

- В 15:48 огонь удалось локализовать, в 15:55 - ликвидировать пожар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнил, что с места пожара было эвакуировано 73 человека, троих спасли из огня.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи произошел пожар в частном доме, спасатели эвакуировали пять человек.