Анна Щербакова прокомментировала свою ошибку в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи

Анна Щербакова Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Фигуристка Анна Щербакова, выигравшая этап Кубка России в Сызрани, после короткой программы на этапе в Сочи оказалась на второй строчке, уступив Дарье Усачевой.

Ошибка в каскаде стоила ей первого места перед произвольной программой. Анна прыгнула тройной лутц и двойной ритбергер вместо тройного.

- После ошибки у меня все мысли были только о том, чтобы не подавать вида и доделать все элементы до конца, чтобы не испортить впечатление от оставшейся программы. Не хочется разбираться сейчас, что произошло. Сейчас у меня одно желание реабилитироваться завтра, - рассказала Анна Щербакова.

После короткой программы у Дарьи Усачевой (78,41 балла), у Анны Щербаковой (77,47 балла), Елизавета Туктамышева (77,36 балла) замкнула тройку.