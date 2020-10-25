Под Анапой ремонт дороги спровоцировал красные пробки

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По дороге в Анапу и Новороссийск загорелись красные пробки. Яндекс.Карты сообщают о серьезных заторах в районе Верхнебаканского.

- Пробка начинается сразу на въезде в поселок Верхнебаканский, - рассказывают водители.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» дорожники, на данном участке ведутся ремонтные работы. Они и стали причиной заторов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что для улучшения дорожной ситуации по пути к морю открыт съезд с Южного обхода Краснодара на трассу М-4 «Дон».