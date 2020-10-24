Танкер, на котором случилось ЧП. Фото: marinetraffic.com

Вениамин Кондратьев сообщил, что кубанские медики готовы вылететь на помощь экипажу танкера, взорвавшемуся в Азовском море.

- Медики Кубани готовы, при необходимости, оперативно выехать на место и оказать медпомощь членам экипажа танкера «Генерал Ази Асланов». Если потребуется — задействуем санавиацию, - написал у себя в Телеграмм-канале Вениамин Кондратьев.

ЧП случилось в Керченском проливе Азовского моря 24 октября 2020. Один из танков судна «Генерал Ази Асланов» взорвался, корабль начал гореть. Несколько человек попрыгали в воду, их сейчас ищут спасатели. Всего на борту находились 13 человек. 6 человек спасено. Четыре моряка остались на борту, три - в море.

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